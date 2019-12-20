طلبة إعلام جامعة بنغازي ينظمون مهرجان الإبداع الإعلامي

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

20 December, 2019

ينظم مجموعة من طلبة كلية الإعلام بجامعة بنغازي، خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من ديسمبر الجاري بمبنى الكلية، المهرجان الابداع الاعلامي في دورته الأولى.

ويتضمن المهرجان-الذي يقيمه الطلبة على نفقتهم الخاصة-عروضاً للأشرطة التسجيلية ومعرضاً للوحات التشكيلية لفنانين ليبيين وعروضا للصناعات الإعلامية.

كما سيتضمن الحفل توقيع كتاب (دليل الباحث العلمي) لعضو هيئة التدريس بالكلية الدكتورة سكينة بن عامر، كما وجهة دعوة للكاتب محمد المالكي ليلقي محاضرة عن السيميائيات المعرفية ويتضمن برنامج المهرجان ايضا ندوة حوارية لمناقشة بعض تجارب المذيعين الليبيين.

ويهدف المهرجان بحسب الاستاذ احمد النائلي عضو هيئة التدريس بالكلية كمجهود ذاتي من طلبة الكلية وبإمكانياتهم المحدودة، للخروج من أسوار الجامعة والمشاركة في المشهد الثقافي الفني الليبي، وفق امكاناتهم وخبرتهم بإطلاق مهرجان تكون هذه دورته الأولى على أن يتواصل كتقليد سنوي، ورأى النائلي ان يكون المهرجان دعوة لكل الجامعات الليبية لتأكيد حضورها والمشاركة في دعم المجتمع الى الافضل وفق كل التخصصات المختلفة.