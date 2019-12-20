اجتماع أوروبي لتأسيس وحدات «دعم المشروعات الصغيرة» في المصارف الليبية

عقد صباح اليوم الجمعة اجتماعا في تونس برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن تأسيس وحدات دعم المشروعات الصغرة والمتوسطة بالمصارف الليبية.

والاجتماع عقد في مكتب مؤسسة «خبراء فرنسا» بتونس بحضو مدير الرقابة على المصارف الدكتور مختار الطويل، وممثلي مصارف: الصحارى والجمهورية وشمال أفريقيا واليقين والسراي والتجاري العربي. وتناول اللقاء أهداف هذه الوحدات واغراضها وهيكليتها وكذلك برامج تطويرها بالتعاون مع البنك الفرنسي للاستثمار.

وستشمل عملية تأسيس وتطوير هذه الوحدات التدريبية والزيارات الميدانية والهياكل الإدارية والسياسات والخدمات التي يمكن تقديمها للشركات الصغرى والمتوسطة قبل التمويل وخلال التنفيذ و خلال فترات التشغيل، بحسب برنامج «الدعم الأوروبي لاقتصاد ليبيا» على موقع «فيسبوك»، اليوم.

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وتقوم مؤسسة «خبراء فرنسا» بتمويل من الإتحاد الاوربي والمملكة المتحدة وفرنسا منذ العام 2016 بتطوير برامج تنمية بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص في ليبيا من خلال اتفاقيات تعاون مع وزارات التخطيط والاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، والمصرف المركزي والجامعات وغرف التجارة والصناعة والتجارة.

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