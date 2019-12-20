شبكة الكهرباء تتعافى من تداعيات الطقس

أعلنت هيئة الكهرباء بالحكومة المؤقتة عن إصلاح دوائر نقل الطاقة (القوارشة- مراوة ) جهد 220 ك.ف، وذلك بعد تعطلها قبل 10 أيام نتيجة عاصفة مطرية مصحوبة برياح قوية في منطقة مراوة بالجبل الأخضر.

واستمر العاملون بالشركة العامة للكهرباء في العمل المتواصل لأكثر من 7 أيام تحت الظروف الجوية القاسية التي تعرف بها المنطقة الجبلية التي يقع العطل في نطاقها.

وتم إعادة شحن الخط للقضاء على العجز الذي تسبب به والمقدر بــ 250 ميغاوات على امتداد المنطقة من مدينة المرج غربا إلي مدينة طبرق شرقا ما أسفر عن ساعات طرح للأحمال تفاوتت بين 6 إلى 8 ساعات.

وطالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء للحفاظ على استقرارية الشبكة.

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