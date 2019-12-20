اشتباكات قوية وغارات جوية بمحاور جنوب طرابلس والجيش الوطني يوجه فرصة أخيرة لقوات مصراتة

قالت مصادر محلية أن اشتباكات قوية تشهدها محاور جنوب العاصمة طرابلس في كل من منطقة عين زارة و صلاح الدين و طريق المطار بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق، فيما وجهت القيادة العامة للجيش الوطني فرصة اخيرة لقوات مصراتة للإنسحاب من طرابلس وسرت.

وقالت المصادر أن الاشتباكات تشاهد استخدام الاسلحة الثقيلة وسط مساندة الطيران الحربي والعمودي التابع للجيش الوطني.

وكانت مصادر اعلامية تابعة لقوات الوفاق اكدت اندلاع اشتباكات قوية في أكثر من محور منذ ساعات.

وقالت مصادر إعلامية أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني شن أربعة ضربات جوية على مواقع لقوات الوفاق في منطقة عين زارة وخلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني أن استهداف مواقع عسكرية في مدينة مصراتة، سيتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف وكبير، إذا لم تسحب مصراتة قواتها من العاصمة طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي، تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد القادم.

وشددت القيادة في بيان صادر عنها، أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن السلاح الجو الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد، يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

كما أعلنت القيادة العامة في بيانها، أنها قامت بتأجيل عمليات جوية لتدمير عدة أهداف في مدينة مصراتة، لأكثر من مرة ووجّهت تحذيرات متتالية، دون استجابة لغاية الآن، مشيرةً إلى أن سلاح الجو نفّذ عمليات جوية نوعية على عدة مواقع عسكرية في مصراته تم استخدامها لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.

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