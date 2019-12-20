مفوضية اللاجئين تساعد في تجهيز 4 مدارس في مصراتة

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها جهزت أربع مدارس في مدينة مصراتة بقاعات دراسية، لاستقبال عدد أكبر من الطلاب.

وقالت المفوضية، في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، إنها «قاعات دراسية مسبقة الصنع إلى أربع مدارس في مصراتة لزيادة قدرتها الاستيعابية، وللدراسة في بيئة أفضل».

اقرأ أيضا: حرب طرابلس: النازحون هربوا من جحيم القصف إلى مآسي «الإيواء»

وأشارت إلى أنه تم تهجير نحو 12 ألف طالب من مدن ليبية إلى مصراتة بسبب النزاع المسلح، لافتة إلى استفادة جانب من الطلاب النازحين من هذه المبادرة التي تتم «بتمويل سخي من الحكومة الإيطالية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا