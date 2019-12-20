القيادة العامة تمهل ميليشيات مصراته 72 ساعة للانسحاب من طرابلس وسرت

أمهلت القيادة العامة للقوات المسلحة مليشيات مصراتة ثلاثة أيام للانسحاب من طرابلس وسرت ومتوعدة باستهداف ميلشيات الوفاق في المدينة يوميا دون انقطاع وبشكل مكثف في حال عدم انسحابهم.

القيادة العامة وفي بيان لها أكدت تنفيذ سلاح الجو ليل الخميس عملية استهداف نوعية بغارات جوية على مواقع عسكرية في مصراته تستخدم لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل مليشيات الوفاق وتدمير كامل قدرات الجماعات المسلحة.

هذا ووجهت القيادة العامة رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب، وأن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيات حكومة الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير.

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