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المحجوب: سنوجه ضربات قوية لميليشيات مصراتة إن لم تلتزم بالمهلة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن الجيش سيوجه ضربات قوية لميليشيات مصراتة في حال لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة، وأوضح المحجوب في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية أن المهلة قد بدأت، وأنه في حال لم تلتزم المليشيات بالمهلة فإن ضربات سلاح الجو ستكون بأقصى قوة.

وأكد العميد المحجوب أن الوحدات العسكرية تنفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس وتستهدف مواقع المدفعية التابعة للميليشيات، مشيرا إلى أن المعارك على أشدها وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة، هذا واستبعد المحجوب تدخل تركيا في معارك طرابلس لأنها مسألة حساسة حسب وصفه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • على نفسها جنت مصراطة اصبحت سلاطة ولن ينفعهم سلطان الدعارة بجعجعته الفارغة التى تنتهى دائما بخازوق جديد فى مؤخرته

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  • الى الاخوانى الغبى فى التعليق رقم 1 مصراطة اضعف من الذبابة بعد مات الكثير من شبابها وحتى اطفالها ولم يبقى الا الارامل والثكالى والايتام سيكونو خدام عند اسيادهم من الليبين الشرفاء انتهى الدرس ياغبى انظر الى مصر والسودان اين الخوان وماذا فعل لهم اردوغان مرسى مات واندفن والبشير فى السجن رغم هديته لاردوغان جزيرة سواكن على البحر الاحمر واستردها ثوار السودان وزفوا الخوان الى السجون فى سيارة نقل الحيوانات

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  • الى البيبى رقم 1 انظر لكل من دعمهم اردوغان فى خبر كان حلب كانت اكبر من مصراطة وتم تسويتها بالارض بغدر من اردوغان وبعدها ادلب بها 3 مليون وعلى الحدود التركية يتم سحهقها وخرج اهلها واحرقوا صورة اردوغان ووصفوه بالخائن وتشرد منهم ثلاثمائة الف سورى وبالامس اكد اردوغان ان 50 الف من سكان ادلب سيدخلوا تركيا فالمتغطى باردوغان عريان

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