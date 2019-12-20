المحجوب: سنوجه ضربات قوية لميليشيات مصراتة إن لم تلتزم بالمهلة

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب، إن الجيش سيوجه ضربات قوية لميليشيات مصراتة في حال لم تلتزم بمهلة الأيام الثلاثة، وأوضح المحجوب في تصريح لقناة سكاي نيوز عربية أن المهلة قد بدأت، وأنه في حال لم تلتزم المليشيات بالمهلة فإن ضربات سلاح الجو ستكون بأقصى قوة.

وأكد العميد المحجوب أن الوحدات العسكرية تنفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس وتستهدف مواقع المدفعية التابعة للميليشيات، مشيرا إلى أن المعارك على أشدها وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة، هذا واستبعد المحجوب تدخل تركيا في معارك طرابلس لأنها مسألة حساسة حسب وصفه.

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