الحويج: التغول التركي في دول المنطقة أصبح واضحا في الآونة الأخيرة

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، إن التغول التركي في دول المنطقة والبحر المتوسط أصبح واضحا للجميع بعد التوقيع على الاتفاقيتين مع المجلس الرئاسي، وأضاف الحويج في تصريحات تلفزيونية أن الاتفاق الموقع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخرق قانون البحار ويهدد العلاقات مع الدول المجاورة، مؤكدا أن الاتفاقيتين الموقعتين؛ الأمنية والبحرية، مرفوضتان من قبل الشعب الليبي ومن جانب مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة، كون حكومة الوفاق غير دستورية ولم تنل ثقة البرلمان، ولصدور أحكام ضدها من المحاكم الليبية ببطلان كل القرارات الصادرة عنها.

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