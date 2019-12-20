إدارة مطار سبها تنفي لـ”أخبار ليبيا24″ إغلاقه في وجه حركة الملاحة الجوية

أخبار ليبيا24- خاص

نفى مدير إدارة مطار سبها الدولي اليوم الجمعة الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بإغلاقه في وجه حركة الملاحة الجوية.

وأكد مدير المطار، أن ما ورد في موقع “راديو الشروق” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حول إغلاق المرفق الجوي عاري تمامًا عن الصحة.

وطلب مدير إدارة المطار الموقع التوقف عن نشر الأخبار المغلوطة والتي لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن المطار يعمل بجاهزية تامة وخير دليل إقلاع وهبوط شركات النفط وفي انتظار وضع جداول شركات الطيران التجاري الليبية والأفريقية والبراق وقريبا برنيق للطيران.

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