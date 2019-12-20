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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 December, 2019

أعلنت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها جهزت أربع مدارس في مدينة مصراتة بقاعات دراسية، لاستقبال عدد أكبر من الطلاب المهجرين من مدن اخرى .

وقالت المفوضية عبر موقعها الرسمي ، اليوم الجمعة، إنها قدمت قاعات دراسية مسبقة الصنع إلى أربع مدارس في مصراتة لزيادة قدرتها الاستيعابية، وذلك من اجل توفير بيئة ومناخ أفضل للدراسة .

وأشارت إلى أنه تم تهجير نحو 12 ألف طالب من مدن ليبية إلى مصراتة بسبب النزاع ، وانه سيستفيد جزء من الطلاب من هذه المبادرة التي تم انجازها بتمويل من الحكومة الإيطالية.