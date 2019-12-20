

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 December, 2019

حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،اليوم الجمعة ،من ان التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا سيعرض وحدة البلاد للخطر.

وقالت البعثة، “تأسف البعثة للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر”.

وأكدت البعثة، على تويتر، حتمية الحل السياسي، مضيفة أنها ماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع في ليبيا وحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء ووقف التقاتل وكبح التدخل الخارجي ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين.