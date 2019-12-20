مساع لتطوير التعاون الليبي الإندونيسي

سلم وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين مشروع مذكرة التفاهم للقائم بالأعمال الإندونيسي في ليبيا للاطلاع عليها ودراستها وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات المتواصلة.

وتضمن المشروع خططا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتطوير المهني، بالإضافة لمشروعات تدوير النفايات.

وتطرق الأمين خلال اجتماع موسع أمس الخميس عقد بطرابلس إلى ملف الاستشارات المتبادلة وآلية مساهمة إندونيسيا في إحياء البنية التحتية عبر عمالها والمهارات الهندسية كما نوقش ملف الهجرة غير القانونية وكيفية حلها من قبل البلدين، وشدد القائم بالأعمال الإندونيسي على إمكانية مشاركة بلاده بالعناصر الطبية والطبية المساعدة للرفع من مستوى المستشفيات الليبية

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