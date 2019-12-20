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مساع لتطوير التعاون الليبي الإندونيسي

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلم وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين مشروع مذكرة التفاهم للقائم بالأعمال الإندونيسي في ليبيا للاطلاع عليها ودراستها وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات المتواصلة.

وتضمن المشروع خططا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب والتطوير المهني، بالإضافة لمشروعات تدوير النفايات.

وتطرق الأمين خلال اجتماع موسع أمس الخميس عقد بطرابلس إلى ملف الاستشارات المتبادلة وآلية مساهمة إندونيسيا في إحياء البنية التحتية عبر عمالها والمهارات الهندسية كما نوقش ملف الهجرة غير القانونية وكيفية حلها من قبل البلدين، وشدد القائم بالأعمال الإندونيسي على إمكانية مشاركة بلاده بالعناصر الطبية والطبية المساعدة للرفع من مستوى المستشفيات الليبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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