شكري ودي مايو يبحثان مخاطر التصعيد بعد اتفاق السراج وتركيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، آخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار فيها، إلى جانب دعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الوزيرين تناولا أيضا خلال اتصال هاتفي أمس مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

هذا كما توافق الوزيران على العمل نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع مبعوث الأمم المتحدة.

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