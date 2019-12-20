عقيلة صالح يقدم واجب العزاء لعائلة المجاهد المبري ياسين

قدم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واجب العزاء لعائلة المجاهد الشهيد المبري ياسين قائد معركة الناظورة في مدينة طبرق، وقبيلة مريم اعبيدات، في وفاة المغفور له بأذن لله تعالى العمدة عبدالله ادريس المبري.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن عقيلة صالح أكد بأن عائلة المجاهد الشهيد المبري ياسين من عائلات ليبيا الوطنية منذ عهد التاريخ التي ساهمت في جهاد الليبيون ضد الغزو الإيطالي، كما ساهمت وشاركت في بناء ليبيا الحديثة منذ العهد الملكي وحتى الآن، قائلا “المغفور له العمده عبدالله ادريس المبري من العناصر الوطنية التي قدمت الكثير للوطن في منطقة البطنان وليبيا عموما وساهم في حل العديد من القضايا في البلاد”.