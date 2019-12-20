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احتفالية في غدامس بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم قسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب التابع لجامعة نالوت بمسرح المعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس احتفالية لإحياء اليوم العالمي للغة العربية.

وحضر الاحتفالية أعضاء المجلس البلدي والرعيل الأول من المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وعدد من المهتمين من أهالي المدينة.

وتم خلال الحفل تكريم عدد من معلمي ومفتشي مادة اللغة العربية الذين قاموا بتأليف منهج اللغة العربية في ليبيا خلال السنوات الماضية للفصول الدراسية الرابع والخامس والسادس.

يُشار إلى أن يوم الأربعاء الماضي، 18 من ديسمبر، صادف (اليوم العالمي للغة العربية)، الذي قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” قبل 46 عاما، الاحتفال به كل عام، بهدف تسليط الضوء على واحدة من أسرع اللغات نمواً في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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