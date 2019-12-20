الانتهاء من أعمال الصيانة على دوائر نقل الطاقة القوارشة – مراوة

أنهت فرق الصيانة التابعة للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة أمس، أعمال الصيانة على دوائر نقل الطاقة القوارشة – مراوة جهد مئتين وعشرين كيلوفولت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة إن دوائر نقل الطاقة تعرضت لعطل يوم الثلاثاء الماضي نتيجة عاصفة مطرية مصحوبة برياح قوية في منطقة مراوة بالجبل الأخضر، ما أدى إلى حدوث عجز يقدر بمئتين وخمسين ميجاوات على امتداد المنطقة الشرقية من مدينة المرج إلى مدينة طبرق، مشيرا إلى أن العمل على هذه الدوائر استمر ولم يتوقف رغم سوء الأحوال الجوية.

وأكد خليفة على إرجاع كل الأحمال المفصولة عن كل المدن في المنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن الشبكة الكهربائية تشهد بعد إصلاح هذا العطل استقرارا كليا مع عدم وجود أي عجز.

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