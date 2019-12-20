سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ أكثر من 100 مهاجر قرب سواحل ليبيا… صور

أعلنت المنظمة غير الحكومية الفرنسية “سوس ميديتيراني”، اليوم الجمعة، أن سفينة “أوشن فايكينغ” أنقذت أكثر من 100 مهاجر في البحر المتوسط قرب سواحل ليبيا.

وجاء في تغريدة المنظمة: “اليوم في الصباح الباكر أنقذت أوشن فايكينغ 112 شخصا من قارب مطاطي مثقوب على بعد 63 كيلومتر من سواحل ليبيا. منهم 24 امرأة، 3 منهم حوامل، و38 طفلاً، أصغرهم يبلغ من العمر 3 أشهر… الآن جميعهم بأمان على متن سفينة أوشن فايكينغ”.

Heute Morgen kam die #OceanViking 34 Seemeilen vor der libyschen Küste gerade noch rechtzeitig, um 112 Menschen von einem Schlauchboot zu retten, das bereits Luft verlor. An Bord 3 Schwangere & 38 Kinder, das jüngste gerade einmal 3 Monate alt. Alle sind jetzt sicher an Bord. pic.twitter.com/G21KpJ4GnN — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) December 20, 2019

هذا وكانت منظمة أطباء بلا حدود، مع “سوس ميديتيراني”، قد استأنفتا عمليات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين في البحر المتوسط على خلفية تقاعس دول الاتحاد الأوروبي.