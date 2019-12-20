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سفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ أكثر من 100 مهاجر قرب سواحل ليبيا… صور

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت المنظمة غير الحكومية الفرنسية “سوس ميديتيراني”، اليوم الجمعة، أن سفينة “أوشن فايكينغ” أنقذت أكثر من 100 مهاجر في البحر المتوسط قرب سواحل ليبيا.

وجاء في تغريدة المنظمة: “اليوم في الصباح الباكر أنقذت أوشن فايكينغ 112 شخصا من قارب مطاطي مثقوب على بعد 63 كيلومتر من سواحل ليبيا. منهم 24 امرأة، 3 منهم حوامل، و38 طفلاً، أصغرهم يبلغ من العمر 3 أشهر… الآن جميعهم بأمان على متن سفينة أوشن فايكينغ”.

هذا وكانت منظمة أطباء بلا حدود، مع “سوس ميديتيراني”، قد استأنفتا عمليات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين في البحر المتوسط على خلفية تقاعس دول الاتحاد الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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