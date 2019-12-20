ابرز تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي اليوم

الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري:

– لن نُوقف الضربات الجوية على الأهداف العسكرية بمصراتة حتى يسحب أعيان المدينة أبناءهم من طرابلس

– المعركة تحولت من عملية عسكرية ضد المليشيات إلى جهاد مقدس ضد الأتراك والخونة

– نحذر أي دولة سواء تركيا أوغيرها من محاولة بناء جسر لأهدافها على الأراضي الليبية

– أي هدف نشك أنه ينقل المجموعات الإرهابية إلى ليبيا سيكون هدفاً مشروعاً لنا