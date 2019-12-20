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ابرز تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي اليوم

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري:
– لن نُوقف الضربات الجوية على الأهداف العسكرية بمصراتة حتى يسحب أعيان المدينة أبناءهم من طرابلس
– المعركة تحولت من عملية عسكرية ضد المليشيات إلى جهاد مقدس ضد الأتراك والخونة
– نحذر أي دولة سواء تركيا أوغيرها من محاولة بناء جسر لأهدافها على الأراضي الليبية
– أي هدف نشك أنه ينقل المجموعات الإرهابية إلى ليبيا سيكون هدفاً مشروعاً لنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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