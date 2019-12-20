الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري:
– لن نُوقف الضربات الجوية على الأهداف العسكرية بمصراتة حتى يسحب أعيان المدينة أبناءهم من طرابلس
– المعركة تحولت من عملية عسكرية ضد المليشيات إلى جهاد مقدس ضد الأتراك والخونة
– نحذر أي دولة سواء تركيا أوغيرها من محاولة بناء جسر لأهدافها على الأراضي الليبية
– أي هدف نشك أنه ينقل المجموعات الإرهابية إلى ليبيا سيكون هدفاً مشروعاً لنا
ابرز تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري في المؤتمر الصحفي اليوم
الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري:
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