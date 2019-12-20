الوفاق تخوض معركة في طرابلس لأجل أسلاك الكهرباء

تعاني وزارة الكهرباء في “حكومة الوفاق” الليبية من أزمة حقيقية مع حالات تكرار سرقة أسلاك الكهرباء التي تزود المناطق البعيدة بالطاقة الكهربائية.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة لـ”حكومة الوفاق” أمس عن سرقة 1650 مترا من أسلاك الكهرباء، جنوب غرب طرابلس، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من منطقة الساعدية، وأعلنت الوزارة في الشهر الماضي عن سرقة 1800 متر من الأسلاك أيضا على خط 11 ك ف، التبع لحي الصناعي، ما تسبب بحالات انقطاع الكهرباء في المنطقة، بحسب “بوابة الوسيط”.

الوزارة تناشد الجهات المختصة

الاعتداءات التي تم على شبكة التغذية الكهربائية في المناطق والمدن المدن المجاورة لطرابلس ارتفعت بشكل ملحوظ، وازدادت وتيرتها بشكل كبير، خصوصا في الأيام الأخيرة، ما جعل الوزارة تناشد الجهات المختصة لمعالجة هذه المشكلة ووضع حد لها.

الخسائر فاقت 1.2 مليون دينار

قدرت وزارة الكهرباء الخسائر التي تكبدتها نتيجة سرقة الأسلاك والمعدات الكهربائية بحوالي 1.285 مليون دينار ليبي حتى شهر نوفمبر الماضي، فقط في مدينة طرابلس خلال السنوات الخمس الماضية.

سرقات يومية

الملفت أن عمليات السرقة، وبحسب الوازرة، تتم بشكل يومي، ويمكن رصد تكرار أخبار السرقة على المواقع اليبية، حيث يمكن رصد تكرار الخبر بشكل يومي، حتى أن أحد الأخبار تحدث عن سرقتين في وقت واحد، وقعت في الثامن من الشهر الحالي (ديسمبر) حيث تم سرقة 600 متر على خط القماطي 11 كيلو فولت فرعية الورفلي، من 30 إشبيلية التي تغذي نحو 22 محولًا ، أما السرقة الثانية كانت في غشبيلية حيث سرق أكثر من 800 مترتغذي 6 محولات كهربائية.

السارق جهة مجهولة!

الملفت أن وزارة الكهرباء رغم تكرار عمليات السرقة اليومية لم تحدد جهة مسؤولة عن العمل ولم توجه التهم لأي طرف بل أرجعت السرقات إلى “مجموعات مجهولة” ولم يتم رصد أية حالة لإلقاء القبض على جهة مسؤولة أو شخص منفذ لهذه الاعتداءات المتكررة.