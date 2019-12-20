مؤسسة الاستثمار تنفي «خسارة أموالها» في بريطانيا

نفت المؤسسة الوطنية للاستثمار، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تعرض استثمارات المؤسسة لخسائر في بريطانيا.

وقالت المؤسسة، إنها خاطبت السلطات المعنية في المملكة المتحدة، والتي أكدت بدورها «عدم صحة الأخبار المتداولة، وأن أموال المؤسسة لم تتعرض لأية خسائر»، حسب بيان نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت مؤسسة الاستثمار أنها تواصل تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة بشأن الحوكمة والشفافية وحماية أصولها بالاستعانة بأكبر المؤسسات والشركات الدولية، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كافة التدابير لحماية أصولها.

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وتتضمن الاستراتيجية إعداد تقييم وحصر محترف لإجمالي أصول المؤسسة والجهات التابعة لها في كل دول العام، وكذلك تتضمن إقفال الحسابات الختامية.

ووفق البيان، تهيب المؤسسة الليبية للاستثمار بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية وعدم نشر أية أخبار مغالطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة بوصفها صندوق سيادي للأجيال القادمة، مشددا على أن المؤسسة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

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