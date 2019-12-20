سيناريوهات عسكرية بعد انتهاء مهلة الثلاثة الأيام لمصراتة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، إن مدينة مصراتة وفي حال عدم استجابتها لمهلة الأيام الثلاثة لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، فأن الرد عليها سيكون من خلال الضربات الجوية المكثفة.

وقال المحجوب، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “في حال لم تلتزم مصراتة بالمهلة، فإن ضرباتنا ستكون بأقصى تركيز على مواقعها ومعسكراتها وسيتم استهداف جميع آلياتها وتدميرها”، بحسب قوله.

وفي السياق، أوضح المحجوب، أن قوات سلاح الجو التابع للجيش الليبي نفذ ليلة البارحة ضربات جوية، على مواقع وتمركزات لـ 3 مخازن ذخيرة في مصراتة، ومقر ما اسماها بـ “مليشيا حطين”، الأمر الذي أسفر عن سقوط نحو 25 ما بين قتيل وجريح من بينهم آمر “مليشيا حطين”، مشيرا إلى أن سلاح الجو واصل غارته الجوية اليوم الجمعة على مواقع للجماعات المسلحة في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

هذا وكان الجيش الليبي، قد أعلن اليوم الجمعة، أنه يمهل مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب طرابلس التي أعلنها قائد الجيش، خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا قصفه مخازن أسلحة تركية.

وقال الجيش الليبي في بيان إنه يوجه “رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب”.

وحث الجيش “الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف قوات الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير”.