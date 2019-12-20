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سيناريوهات عسكرية بعد انتهاء مهلة الثلاثة الأيام لمصراتة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، إن مدينة مصراتة وفي حال عدم استجابتها لمهلة الأيام الثلاثة لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، فأن الرد عليها سيكون من خلال الضربات الجوية المكثفة.

وقال المحجوب، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “في حال لم تلتزم مصراتة بالمهلة، فإن ضرباتنا ستكون بأقصى تركيز على مواقعها ومعسكراتها وسيتم استهداف جميع آلياتها وتدميرها”، بحسب قوله. 

وفي السياق، أوضح المحجوب، أن قوات سلاح الجو التابع للجيش الليبي نفذ ليلة البارحة ضربات جوية، على مواقع وتمركزات لـ 3 مخازن ذخيرة في مصراتة، ومقر ما اسماها بـ “مليشيا حطين”، الأمر الذي أسفر عن سقوط نحو 25 ما بين قتيل وجريح من بينهم آمر “مليشيا حطين”، مشيرا إلى أن سلاح الجو واصل غارته الجوية اليوم الجمعة على مواقع للجماعات المسلحة في عين زارة جنوب العاصمة طرابلس. 

هذا وكان الجيش الليبي، قد أعلن اليوم الجمعة، أنه يمهل مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، وذلك في إطار معركة تحرير قلب طرابلس التي أعلنها قائد الجيش، خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا قصفه مخازن أسلحة تركية.

وقال الجيش الليبي في بيان إنه يوجه “رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب”.

وحث الجيش “الحكماء في مصراته على أن يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف قوات الوفاق لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • جرب يا محجوب جيب حد ثاني يتحدث مكانك فاستغفر الله شكلك و كلامك يزيدنا اصرار على قتالكم لأننا على يقين بأنك فاسد و بما انك فاسد دفع بك الغوغاء للثرثرة باسمهم فمن المستحيل أن يرضى الشريف ان يكون بوق لحفنة من اللصوص و الخونة

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  • هذه الايام الثلاثة كافية لوصول القوات المصرية البرية من قاعدة محمد نجيب العسكرية لمحاصرة مصراطة مرورا بسرت وبعد تطهيرها من الخوان الانجاس تحرر طرابلس والزاوية وبعد تحقيق الامن والاستقرار واجراء انتخابات رئاسية يفوز بها المشير خليفة حفتر تعود الى قواعدها بسلام فمسافة السكة قصيرة والتكلفة قليلة وعيب ان تصبح مصراته تركياته لابد من الحفاظ على طهارة اى اسم نصفه مصر والنصف الاخر اته لتحقيق النصر

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  • الا تستحى ايها الاخوانى الغبى ابومخ طاقق من الدفاع عن لصوص المال العام ومهربى البشر والنفط وسراق المال العام بطرابلس بادلة دامغة وموثقة بينما الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب دوره تطهير البلاد من اللصوص والكلاب مثلك وعائلتهم الكريهة حيث تعمل امك فى بيوت الدعارة وابوك ديوث يحمل فوطة للزبائن الخارجة بعد ما ينيكوا امك ياميبون يامجنون الا تستحى من نفسك وانت مثير للسخرية والتعليقات تكون لمن يفهم وليس لغبى مثلك وجاهل

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