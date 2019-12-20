اشتباكات طرابلس تأخذ منحىً أكثر شراسة

لم تهدأ وتيرة العمليات العسكرية التي تشهدها ضواحي العاصمة طرابلس منذ إعلان القائد العام للجيش الوطني ساعة الصفر وتشهد يوماً عن يوم قتالاً شرساً بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

سلاح الجو التابع للجيش شن ليلة أمس أكثر من 15 غارة جوية على مدينة مصراتة وحدها فبحسب بيان القيادة العامة للجيش قال الناطق الرسمي اللواء أحمد المسماري إن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات والأسلحة التركية.

وأشار المسماري إلى أن هذه الغارات سوف تتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف إذا لم تسحب مدينة مصراتة المجموعات المسلحة التابعة لها من مدينتي طرابلس وسرت خلال 3 أيام كحد أقصى.

وفي طرابلس، ما زالت القيادة العامة ترسل بالمزيد من التعزيزات إلى محاور القتال في ضواحيها والتي شهدت في مختلف محاورها قتالاً عنيفاً استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

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