طقس ليبيا يتأثر بمرتفع جوي خلال اليومين القادمين

تتأثر أغلب مناطق البلاد خلال اليومين القادمين بمرتفع جوي يساعد على استقرار حالة الطقس بشكل عام، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 16 و23 درجة مئوية، لافتا إلى أنها الدرجات القصوى المتوقع تسجيلها على غالبية مناطق البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية رياحا نشطة السرعة بداية من يوم الأحد القادم بسبب تأثرها بامتداد منخفض جوي يعمل أيضا على تكاثر السحب فوق ذات المناطق بداية من مساء يوم الاثنين القادم.

وستشهد مناطق شمال البلاد زخات من الأمطار المتفرقة الناتجة عن امتداد المنخفض الجوي، وفقا لما ورد ضمن النشرة الدورية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

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