بني وليد تستلم شحنة أدوية مهمّة

استلمت الصيدلية المركزية بني وليد شحنة من الأدوية ضمن خطة دعم أطلقتها وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الفترة السابقة لدعم القطاع الصحي على مستوى بلديات ليبيا وبني وليد كانت من ضمن هذه البلديات المستهدفة للدعم.

وتضمنت الشحنة عددا كبيرا من الأدوية المهمة الخاصة بأمراض الضغط والقلب والجلطات الدموية وأيضا أدوية عظام ومضادات حيوية خاصة بالأمراض الموسمية بالإضافة إلى دواء الأنسولين لمرضى السكري.

ومن المنتظر أن تُوزّع الأدوية عن طريق الشباك الخاص بالصيدلية وفق الوصفات الطبية الصادرة من مستشفى بني وليد والمراكز الصحية بالمدينة في خطوة من شأنها تقديم خدمات أفضل للمواطن.

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