اخبار ليبيا الان

إيطاليا تُدير ظهرها لـ”رسالة استنجاد السراج”

تم النشر منذُ 7 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر من داخل وزارة الخارجية الإيطالية أن روما ما تزال تشدد على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيا وليس عسكريا.

كما جدد ذات المصدر رفض إيطاليا التدخل العسكري الخارجي في ليبيا بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش والتشكيلات المسلحة.

وجاء موقف الخارجية الإيطالية بعد رسالة وجهها فائز السراج إلى الدول الخمس وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا طالبهم فيها بتفعيل الاتفاقات الأمنية من أجل توفير الحماية لحكومة الوفاق بعد التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش الوطني إلى محاور القتال في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك