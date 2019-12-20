إيطاليا تُدير ظهرها لـ”رسالة استنجاد السراج”

ذكرت مصادر من داخل وزارة الخارجية الإيطالية أن روما ما تزال تشدد على ضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيا وليس عسكريا.

كما جدد ذات المصدر رفض إيطاليا التدخل العسكري الخارجي في ليبيا بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش والتشكيلات المسلحة.

وجاء موقف الخارجية الإيطالية بعد رسالة وجهها فائز السراج إلى الدول الخمس وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا طالبهم فيها بتفعيل الاتفاقات الأمنية من أجل توفير الحماية لحكومة الوفاق بعد التعزيزات العسكرية التي أرسلها الجيش الوطني إلى محاور القتال في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية