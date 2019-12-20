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قبطان “سي ووتش 3” تُرحّب بإطلاق سراح سفينتها

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت قبطان سفينة “سي ووتش 3” كارولا راكيتي بقرار السلطات الإيطالية إخلاء سبيل سفينتها التي تم احتجازها شهر يوليو الماضي بعد أن كانت تقوم بعمليات إجلاء المهاجرين غير القانونيين الذين ينطلقون من السواحل الليبية.

وقالت كارولا راكيتي في تغريدة عبر تويتر إن العدالة قد سادت في النهاية الاتحاد الأوروبي ولو تصرف بتضامن ووجد حلاً لتوزيع اللاجئين منذ سنوات لما حصل ما حصل.

وكانت السلطات الإيطالية قد وجهت لقبطان سفينة “سي ووتش 3” تهمة خرق المياه الإقليمية الإيطالية وعصيان أوامر الدورية البحرية التي طالبت السفينة بالتوقف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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