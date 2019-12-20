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الاعلام الحربي :الجيش الليبي يحاصر الوحدات التي حاولت الهجوم على منطقة الداوون شرق ترهونة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

الاعلام الحربي :قوات الجيش الوطني الليبي تحاصر الوحدات التي حاولت شن الهجوم على منطقة الداوون شرق مدينة ترهونة .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • صيد ثمين للجيش الوطنى فرصة لاستغلال غباوتهم لتصفيتهم بالكامل بالطيران العمودى فمن الغباء ان يذهب احد للجحيم برجليه فمن السهل على وحدات الجيش مهاجمة مصراطة برا ولكن التوقيت يكون خاطئا قبل تصفية كل الوحدات الموجودة بها جوا

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  • لقينا خلايا نائمة في الداوون
    ونبشركم هم الآن في قبضة القوات المسلحة
    الداوون الوضع أمان ولا شيء يخيف
    ولله الحمد

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