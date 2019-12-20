اخبار ليبيا الان

توتر “تركي روسي” بسبب ليبيا

تم النشر منذُ 13 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كسرت تركيا عجلة إخفاء النوايا بعد أن عرض رئيسها رجب طيب أردوغان إرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق إذا طلبت ذلك بناء على اتفاقيتي التعاون بينهما، وبعد إصراره وتكراره للعرض قبله رئيس الوفاق فائز السراج مستنجدا بالقوات التركية بعد أن وجد نفسه غارقا في دوامة التردد من اتخاذ موقف أو تحديد سياسة دول اعتبرها يوماً ما حليفة لحكومته.

موسكو التي حاولت بهدوء فهم طبيعة عرض أردوغان وكان من المقرر أن تناقشه في قمة بين بوتين وأردوغان، تجاوزت هدوءها بتصريحات عبرت فيها عن قلقها الشديد من إرسال أتراك إلى ليبيا، في تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس” عن مصادر في الخارجية الروسية بعد يوم من تفعيل حكومة الوفاق للاتفاقية الأمنية مع تركيا وبعد ساعات من هجوم أردوغان على موسكو واتهامها بإرسال مجموعات من مرتزقة فاغنر لدعم قوات الجيش في طرابلس حسب وصفه .

ورغم التحذيرات وموجة الاستنكار الأوروبية والعربية للاتفاقيتين ما زالت إدارة ترامب مترددة في إصدار أي رد فعل أو تحديد سياستها حول ما يجري، وهو ما لا تأبه به أنقرة التي استمرت في استغلال الاتفاقية لتصعيد التوترات مع دول جوارها بل وصلت حد تحديها لروسيا التي تعتبر حليفها ضد الغرب.

وفي ظل تضارب المصالح وتداخل سياسات الأطراف الدولية التي لا يبدو أن أيا منها يأبه بمصير ليبيا، تتكدس التحديات على الأمم المتحدة التي تنتظر مؤتمر برلين بفارغ الصبر رغم أن الحقائق على الأرض تنبئ بخلق المزيد من العنف وتصاعد التوترات المهددة لحياة الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اردوغان فقد عقله ودخل فى عداء مع الجميع اوربا حيث ارسلوا سفن لقبرص وامريكا التى رفعت حظر السلاح على قبرص والان روسيا وطبعا اذا غضب بوتن فان اردوغان يصبح ارنب امامه وواضح انه اصبح موضع سخرية العالم وراينا دعم سعودى وامارتى لموقف مصر فى ليبيا اى ان السحق والدعك لمليشيات اردوغان من كل مكان وش فقر الاخوان فى كل مكان من يدعمهم يدعكهم

    رد