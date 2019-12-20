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الجيش يكشف حقيقة بيان “تحرير ترهونة”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت ما تعرف بقوة حماية ترهونة التابعة للتشكيلات المسلحة عصر الجمعة بيانا زعمت أنه بيان تحرير المدينة بعد اشتباكات في منطقة الداوون.

هذا الخبر الذي لم يعزز بأي صور أو مقاطع فيديو نفته حسابات تابعة للواء التاسع والتي قالت إن المنطقة بأكملها من الحدود الشرقية إلى الجنوبية تخضع لسيطرة الجيش الوطني بعد مواجهات متقطعة مع مجموعة تتبع الكشر مدعومة من حكومة الوفاق.

ويأتي هذا البيان من قبل ما تسمى بقوة حماية ترهونة عقب مواجهات محتدمة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة في محاور عين زارة ومشروع الهضبة فقد فيه المسلحون 8 من عناصرهم.

وفي ذات السياق قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن المجموعات المسلحة حاولت الهجوم على مدينة ترهونة للتأثير على محاور طرابلس.

وأكد المحجوب دحر الجيش الوطني لهذه المجموعات مشيرا إلى أنها قامت بالهجوم أيضا من اتجاه بوابة القصيعة وتمت مطاردتها إلى الحدود الإدارية لمدينة مسلاتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • واضح ان دبرز كان بيحلم والتتة مكشوفة وبعد ما دخل فيها خازوق قام من النوم مفزوع ففبرك الخبر الغبى مثله

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