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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 December, 2019

أعلنت قوة حماية ترهونة ،مساء الجمعة ،دخولها المدينة لتخليصها من طغيان وجبروت من سمتهم بالثلة الفاسدة التي اختطفت ترهونة وقتلت أهلها ونكلت بأحرارها وهجرتهم بالقوة من ديارهم.

وناشدت القوة في بيان مصوّر ، كل القبائل والمكونات الاجتماعية للمدينة، النصرة والمساندة للقضاء على المجرمين المارقين وتخليص ترهونة من المرتزقة وإعادتها إلى حضن الوطن، بحسب البيان.