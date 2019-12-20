قوة حماية سرت تعلن مقتل 5 أفراد من قواتها جراء قصف جوي – اسماء

أخبار ليبيا 24

أعلنت غرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الجمعة، عن مقتل خمسة عناصر من قواتها، جراء استهدافهم بقصف جوي من قبل طيران سلاح الجو التابع للقوات المسلحة.

وأوضحت قوة حماية وتأمين سرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم، أن القتلى هم: خلف الله فرج امحمد، وبشير صالح أبوسكساكة، وعلي سالم أبوزميتة، وعلي عبدالسلام اشتيوي، والطايع هلال الطايع.

وقالت القوة: “الذين استشهدوا اليوم إثر قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر على دورية للقوة كانت في مهمة لملاحقة فلول داعش جنوب المدينة، فكما قارعوا الإرهاب في ملحمة البنيان المرصوص استمروا في تأدية مهامهم من تأمين وسلامة أمن الوطن والمواطن وحفاظا على الدين والأرض والعرض”.

وكانت القيادة العامة قد أعلنت فجر اليوم الجمعة عن استهداف عدة مواقع عسكرية بمدينة مصراتة بغارات جوية، ومنحت القيادة مدينة مصراتة مهلة 3 أيام لسحب قواتها من مدينتي طرابلس وسرت.

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