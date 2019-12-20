إنهاء أعمال تدشين الطريق الفرعي أمام مبنى الخطوط الليبية في طبرق

أكمل مكتب مشروعات بلدية طبرق مساء اليوم الجمعة، تدشين الطريق الفرعي أمام مبنى الخطوط الليبية.

وحسب المكتب الإعلامي للبلدية، فإن الطريق بطول 400 متر ويستهدف ربط ميدان الشهداء بمقر بلدية طبرق، ويعتبر متنفسا جيدا لحركة المرور وسط المدينة، «تم تنفيذ المشروع بواسطة شركة الأميرة للمقاولات العامة خلال شهر فقط مع العلم بأن مدة الإنجاز المقررة في التعاقد 120 يوما».

وأضاف المكتب أن المشروع ضمن المشاريع السبعة التي نفذتها البلدية بقيمة إجمالية بلغت 12 مليون دينار.

وحضر قص شريط افتتاح الطريق رئيس المجلس فرج بوالخطابية، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ناصر شرح البال وعدد من أهالي طبرق.

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