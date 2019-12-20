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أردوغان يتهم روسيا بتجنيد مرتزقة لدعم القوات المسلحة في طرابلس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنه “ليس شرعيا” على حد زعمه، لافتا إلى أن هناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه.

الرئيس التركي وفي تصريحات للصحفيين عقب زيارته إلى ماليزيا اليوم الجمعة وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” إنه على العكس من ذلك فإن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج قائد شرعي” حسب تعبيره.

وذكر أردوغان أن بلاده لا يمكن أن تلزم الصمت حيال من وصفهم بـ”مرتزقة مثل مجموعة فاجنر” التي تساندها روسيا وتدعم قوات حفتر في ليبيا، حسب زعمه.

الرئيس التركي إختتم تصريحه بالقول:” إنهم يعملون حرفيا كمرتزقة لصالح حفتر في ليبيا عبر المجموعة المسماة فاجنر وهذا هو الوضع ولن يكون من الصواب أن نلزم الصمت في مواجهة كل هذا. فعلنا أفضل ما يمكننا حتى الآن وسنواصل ذلك”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • وانت شين دخلك ياحمار بليبيا ما تشوف خيبتك فى ادلب وقبرص ومن يحدد الشرعية هو الشعب الليبى ونوابه الذين كلفوا المشير خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الوطنى ورفضوا حكومة الخائن العميل السراج ولو عندك ذرة رجولة اجرى انتخابات رئاسية او برلمانية مبكرة وانت تعرف ان غالبية الشعب التركى ترفضك يامزور شهادة جامعية للترشح للانتخابات الرئاسية وانت حاصل على الدبلوم وستحاسب على التزوير اول ما تخسر السلطة

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