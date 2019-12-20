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امغيب: الشعب الليبي سيتوحد على مقاتلة أي عسكري تركي يصل إلى ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبعد أن خسر الدعم الدولي بالإضافة إلى التمهيد لسحب الاعتراف من مجلسه ها هو يهدد الشعب الليبي بالموافقة على وجود عسكري تركي في البلاد.

امغيب وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أشار إلى أن هذا الأمر الذي يطالب به السراج لا يملكه، ولن يقبل به إلاّ من اجتمع بهم من قادة الميليشيات ومن تبقى من مجلسه المبتور.

وأبرز عضو مجلس النواب أن الحقيقة على الأرض هي أن السراج بهذا العمل سيوحد كلمة الشعب الليبي على مقاتلة أي عسكري يصل إلى ليبيا.

عضو مجلس النواب إختتم تصريحه بالقول:” تصرف السراج عبر هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية عليه وعلى مجلسه وميليشياته، وسيكون حتماً في صالح الجيش والبرلمان الشرعي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المعركة الان اصبحت بين انصار الدولة الوطنية بقيادة الجيش الوطنى مع غالبية ساحقة للشعب الليبى وبين الدولة العثمانية واخوانها والنتيجة محسومة للجيش والشعب والسحق والدعك للخوان فالمتغطى بالاردوغان عريان فهو عاجز عن حماية مليشياته فى ادلب من الطيران الروسى ويحاول تبرير هزيمته فى ليبيا مقدما بان روسيا تساعد الجيش الوطنى ومن قبلها قالوا فرنسا وامريكا وحتى الصين بطائرتها المسيرة وامر طبيعى ان يقف العالم كله مع الجيش الوطنى فى حربه مع الارهاب ويسحقوا كلاب اردوغان وموزه كما حدث فى مصر والسودان فماذا فعل اردوغان غير ينبح كالكلاب المسعورة هو هو هو

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