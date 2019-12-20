امغيب: الشعب الليبي سيتوحد على مقاتلة أي عسكري تركي يصل إلى ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبعد أن خسر الدعم الدولي بالإضافة إلى التمهيد لسحب الاعتراف من مجلسه ها هو يهدد الشعب الليبي بالموافقة على وجود عسكري تركي في البلاد.

امغيب وفي تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أشار إلى أن هذا الأمر الذي يطالب به السراج لا يملكه، ولن يقبل به إلاّ من اجتمع بهم من قادة الميليشيات ومن تبقى من مجلسه المبتور.

وأبرز عضو مجلس النواب أن الحقيقة على الأرض هي أن السراج بهذا العمل سيوحد كلمة الشعب الليبي على مقاتلة أي عسكري يصل إلى ليبيا.

عضو مجلس النواب إختتم تصريحه بالقول:” تصرف السراج عبر هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية عليه وعلى مجلسه وميليشياته، وسيكون حتماً في صالح الجيش والبرلمان الشرعي”.

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