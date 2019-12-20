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صحيفة تركية: 600 من مقاتلي الوفاق يتلقون العلاج بمستشفيات مقربة من الحزب الحاكم بإسطنبول

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت تقارير عن وجود مئات من مقاتلي الميليشيات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في تركيا لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية.

صحيفة جمهوريت التركية قالت أمس الخميس وفقاً لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن 600 من عناصر ميليشيات السراج موجودون حالياً في تركيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الاشتباكات في ليبيا،مضيفة أن هذه العناصر تتلقى العلاج في مستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأنهم يقيمون في فنادق بإسطنبول ويتابعون الاشتباكات في ليبيا عبر شاشات التلفزيون.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصابين الليبيين أن :”الحرب ثقيلة جدّاً في ليبيا، والعديد من الناس يفقدون حياتهم، وهناك كثير من الجرحى… وقد وصلنا إلى تركيا من أجل العلاج بواسطة القنصلية الليبية في إسطنبول”.

وأوضحت الصحيفة أن الجرحى يقيمون في 3 فنادق مختلفة في إسطنبول ويرافقهم مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا ونقلت عن بعضهم أنهم لا يعرفون مَن يغطي نفقات علاجهم وإقامتهم تركيا أم ليبيا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • تغطية نفقتهم الان من مصرف ليبيا المركزى الذى تسيطر عليه المليشيات ولكن بعد تحرير مؤسسات الدولة لن ينفق عليكم احد وسيرميكم اردوغان لتتسولوا فى الشارع كل واحد مصاب بعاهة يجلس امام مسجد فى اسطنبول فانتم قبضتم ثمن خيانتكم للوطن ولو عدتم فالسجن فى انتظاركم

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