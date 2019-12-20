صحيفة تركية: 600 من مقاتلي الوفاق يتلقون العلاج بمستشفيات مقربة من الحزب الحاكم بإسطنبول

ليبيا – كشفت تقارير عن وجود مئات من مقاتلي الميليشيات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في تركيا لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة التركية.

صحيفة جمهوريت التركية قالت أمس الخميس وفقاً لما أوردته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن 600 من عناصر ميليشيات السراج موجودون حالياً في تركيا لتلقي العلاج بعد إصابتهم في الاشتباكات في ليبيا،مضيفة أن هذه العناصر تتلقى العلاج في مستشفيات مقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأنهم يقيمون في فنادق بإسطنبول ويتابعون الاشتباكات في ليبيا عبر شاشات التلفزيون.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصابين الليبيين أن :”الحرب ثقيلة جدّاً في ليبيا، والعديد من الناس يفقدون حياتهم، وهناك كثير من الجرحى… وقد وصلنا إلى تركيا من أجل العلاج بواسطة القنصلية الليبية في إسطنبول”.

وأوضحت الصحيفة أن الجرحى يقيمون في 3 فنادق مختلفة في إسطنبول ويرافقهم مترجمون فوريون لمساعدتهم بتركيا ونقلت عن بعضهم أنهم لا يعرفون مَن يغطي نفقات علاجهم وإقامتهم تركيا أم ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية