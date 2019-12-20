الحويج: إتفاقية أردوغان والسراج تخرق اتفاقية البحار وتهدد علاقات الصداقة بين دول جارة لليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق عبد الهادي الحويج إن الاتفاق الموقع بين رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يخرق قانون البحار ويهدد العلاقات مع الدول المجاورة.

الحويج وخلال كلمة مذاعة عبر برنامج “حقاق وأسرار” والمذاع على قناة “صدى البلد” وفقاً لصحيفة “الأهرام”المصرية أن التغول التركي في دول المنطقة ودول البحر المتوسط أصبح واضحا للجميع بعد التوقيع على اتفاقية بين أردوغان وحكومة الوفاق غير الدستورية عبر توقيع مذكرتي تفاهم الأولى حول ترسيم الحدود البحرية والثانية حول التعاون الأمني والعسكري.

وأكد وزير الخارجية أن هاتين المذكرتين مرفوضتين من قبل الشعب الليبي ومن جانب مجلس النواب المنتخب ومن جانب الحكومة المؤقتة المنتخبة من الشعب الليبي عن طريق مجلس النواب ومرفوضة أيضا من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة.

وكشف الحويج أن الاتفاقية بين أردوغان والسراج مرفوضة للأسباب التالية أن حكومة الوفاق الغير دستورية لم تنل الثقة من جانب البرلمان الليبي وصدرت ضدها أحكاما من المحاكم الليبية ببطلان كل القرارات الصادرة منها،والأمر الثاني أنه بحسب اتفاقية الصخيرات فإن المادة الأولى في الفقرة الرابعة تنص على أن ولاية حكومة الوفاق تستمر لعام واحد فقط بعد منحها الثقة من مجلس النواب وتجدد تلقائيا لعام واحد فقط وبالتالي فإن حكومة الوفاق انتهت ولايتها منذ فترة طويلة ولذلك لم يعد بإمكان هذه الحكومة إبرام أي معاهدات واتفاقيات تحمل ليبيا أي التزامات دولية.

وزير خارجية المؤقتة أشار إلى أن مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج تخرق اتفاقية البحار الموقعة في عام 1982 بين دولتين ليس لهما حدود مشتركة وأنها تهدد علاقات الصداقة بين دول جارة لليبيا مثل اليونان وقبرص.

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