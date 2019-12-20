تعليقاً على إتفاقية تركيا والسراج.. المفوضية الأوربية: يجب إحترام قرار حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

ليبيا – شدد متحدث في المفوضية الاوروبية بيتر ستانو اليوم الجمعة على أنه يتعين على جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة إحترام قرار حظر تصدير الاسلحة إلى ليبيا.

ستانو نوّه خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على خلفية تفعيل حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج لإتفاقية التعاون الأمني مع تركيا وفقاً لما أوردته وكالة “آكي” الإيطالية بالنظر إلى أنه لا يوجد حل عسكري للوضع في ليبيا.

وحث متحدث في المفوضية الأوروبية الجميع على تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد للعمليات العسكرية بين طرفي النزاع المسلح في ليبيا.

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