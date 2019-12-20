أردوغان: حفتر لا يحظى بشرعية في ليبيا، ونحذر من شرعنته على حساب حكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، محذرا من محاولات إضفاء الشرعية عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارة أردوغان إلى ماليزيا، مضيفا: “حفتر ليس سياسيا ذا شرعية، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما فائز السراج قائد وممثل شرعي للشعب الليبي”.

وحذر أردوغان، من عواقب المحاولات التي تبذلها بعض الجهات، لتجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا، موضحا في هذا السياق أن مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، متورطون في هذا الأمر.

وأعرب عن أسفه لانخراط روسيا أيضا في هذا الأمر بشكل غير معلن من خلال شركة “فاغنر” الأمنية الروسية التي تدعم حفتر بالمرتزقة، قائلا: إن “مقاتلي فاغنر يحاربون كمرتزقة إلى جانب حفتر، ومعروف من يقوم بتمويلهم، وبالطبع ليس من الصواب وقوفنا مكتوفي الأيدي أمام هكذا وضع، لقد فعلنا ما بوسعنا، حتى اليوم، وسنواصل فعل ذلك”.

وشدد الرئيس التركي، على عدم امكانية وقوف تركيا مكتوفة الأيدي حيال التطورات في محيطها الاقليمي بشكل عام، وذلك في معرض رده على انتقادات أوساط معارضة في تركيا، تسأل باستمرار “ماذا نفعل هناك؟”.

وأوضح رجب طيب أردوغان، أن الغرب تدخل في العراق وسوريا تحت مظلة التحالف ضد داعش، لكن أحدا لم يسألهم: “ماذا تفعلون هناك؟”، مضيفا “كما أن أحدا لم يسأل: ماذا تفعل مصر في ليبيا؟ ماذا تفعل حكومة أبوظبي في ليبيا؟”.

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