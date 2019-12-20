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أردوغان: حفتر لا يحظى بشرعية في ليبيا، ونحذر من شرعنته على حساب حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن خليفة حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، محذرا من محاولات إضفاء الشرعية عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارة أردوغان إلى ماليزيا، مضيفا: “حفتر ليس سياسيا ذا شرعية، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما فائز السراج قائد وممثل شرعي للشعب الليبي”.

وحذر أردوغان، من عواقب المحاولات التي تبذلها بعض الجهات، لتجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا، موضحا في هذا السياق أن مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، متورطون في هذا الأمر.

وأعرب عن أسفه لانخراط روسيا أيضا في هذا الأمر بشكل غير معلن من خلال شركة “فاغنر” الأمنية الروسية التي تدعم حفتر بالمرتزقة، قائلا: إن “مقاتلي فاغنر يحاربون كمرتزقة إلى جانب حفتر، ومعروف من يقوم بتمويلهم، وبالطبع ليس من الصواب وقوفنا مكتوفي الأيدي أمام هكذا وضع، لقد فعلنا ما بوسعنا، حتى اليوم، وسنواصل فعل ذلك”.

وشدد الرئيس التركي، على عدم امكانية وقوف تركيا مكتوفة الأيدي حيال التطورات في محيطها الاقليمي بشكل عام، وذلك في معرض رده على انتقادات أوساط معارضة في تركيا، تسأل باستمرار “ماذا نفعل هناك؟”.

وأوضح رجب طيب أردوغان، أن الغرب تدخل في العراق وسوريا تحت مظلة التحالف ضد داعش، لكن أحدا لم يسألهم: “ماذا تفعلون هناك؟”، مضيفا “كما أن أحدا لم يسأل: ماذا تفعل مصر في ليبيا؟ ماذا تفعل حكومة أبوظبي في ليبيا؟”.

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  • الكل يعرف ان اردوغان اكبر كذاب حتى فى تركيا يسخرون منه عندما قال فى انتخابات اسطنبول ان مرشح حزبه يمثل الاسلام وان مرشح المعارضة يمثل اعداء الاسلام فاختار شغب اسطنبول مرشح المعارضة نصرة للاسلام الصحيح فكلامه مقلوب مثل الدجال فى اخر الزمان قال لنا رسول الله ان ناره جنة وجنته نار وامر ان نلقى انفسنا فى نار الدجال قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ : أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا الَّتِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ ) رواه البخاري ( 3450 ) .
    وبناء عليه فان نار حفتر تحرق الدجال اوردغان الكذاب لان شرعية حفتر استمدها من نواب الشعب وباعتراف كلاب اردوغان فى تسجيلات مصورة للسراج وباشاغا وسيالة لعنهم الله والعالم كله يحترم الجيش الوطنى ويحتقر المزور اردوغان الذى زور شهادته الجامعية وهو حاصل على دبلوم لهذا تجده ناقص علام وغبى جدا

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