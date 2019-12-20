تطورات طرابلس.. غليان سياسي وعسكري

أحداث سياسة وعسكرية متسارعة تشهدها طرابلس سببها الوضع الميداني الذي أخذ شكلا جديدا بعد إعلان المشير حفتر ساعة الصفر التي تزامنت مع تعزيزات عسكرية إلى المحاور .

التعزيزات العسكرية جعلت طرف الوفاق يوافق على تفعيل الاتفاقية الأمنية مع تركيا، وجعلت من فائز السراج يبعث برسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، يدعوهم فيها إلى التدخل في ليبيا لحمايته مع الجيش الوطني الذي جاء إلى طرابلس لينهي سطوة المسلحين فيها .

طلب السراج الحماية من الخارج جاء في نفس الوقت الذي كان فيه سلاح الجو يغير على مواقع لمسلحين في مدينة مصراتة، المصادر أكدت أن الطائرات شنت أكثر من 17 غارة جوية تمكنت خلالها من تدمير ذخائر كثيرة كانت في كتيبة حطين ومزرعة السويحلي .

خلال الليلة التي أضيئت فيها سماء مدينة مصراتة خرج الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري ليقدم مهلة للمسلحين من مصراتة تقضي بانسحابهم من المحاور في طرابلس خلال 72ساعة، مهلة قد تكون مقدمة لعمل عسكري واسع من الجي، أو مقدمة للتفاوض بشكل منفصل معهم شريطة ترك طرابلس والعودة من حيث جاؤوا .

تطورات لا يمكن إلا وضعها في خانة واحدة، ذلك أن الترابط بينها جلي جدا، فدعوة السراج للدول الخمس مرده الخشية من خسارة الميدان الذي لا يبدو أن الجيش سيرضى بقسمته مع التشكيلات المسلحة.

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