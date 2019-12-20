الحركة الوطنية: الوفاق محاصرة وتركيا تتدخل لحماية امتيازاتها وعملائها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2019

أصدرت الحركة الوطنية الشعبية الليبية بيانا، مساء الجمعة، أكدت خلاله متابعتها تطورات المشهد الخاص بعملية تحرير العاصمة من قبل الجيش الليبي التي ضيقت الخناق على الوفاق والمجموعات الإرهابية التي تختطف العاصمة، بحسب البيان

وقالت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، خلال البيان، إن “التحركات المشبوهة لحكومة الوفاق التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تقوم بأخر تحركاتها المترنحة وتطلب بكل فجور وارتهان تدخل القوات التركية للدفاع عنها وحمايتها، بعد أن باتت محاصرة عسكريا وشعبيا في دائرة لا تتعدى كيلومترات بسيطة، وأصبحت سيطرة الجيش الليبي أمراً حتمياً”

وأضاف البيان: “إن الأمر يتطلب من الشعب الليبي بوجه عام، وأهالي العاصمة بوجه خاص التنبه لأي خطوات قد تتخذها حكومة الوفاق من شأنها التبرير لأي تدخل تركي على أرض ليبيا، ما قد يحول العاصمة إلى ساحة حرب طاحنة تأكل الأخضر واليابس وتزيد في معاناة سكان العاصمة وليبيا بوجه عام، بحسب البيان.

كما أدانت الحركة محاولات حكومة الوفاق لمنح المبررات للتدخل التركي على الأرض الليبية، ورأت أنه من المهم الإشارة إلى أن “حكومة الوفاق قد تخلت عنها، حتى الأطراف التي كانت أساسً في اتفاق الصخيرات الذي صنعها، ثم تبين لهم هشاشة تكوينها وارتهانها للمجموعات المسلحة، وإهدارها للموارد والأموال والدخول في العاب دولية محظورة كإدخال ليبيا في الصراع الأوروبي مع تركيا حول قبرص عبر توقيع اتفاقية تقاسم المياه الاقتصادية، والإدعاء بانها حققت للشعب الليبي آلاف الكيلومترات بأعالي البحار في الوقت الذي تفقد فيه هذه الحكومة السيطرة حتى على بعض مقارها ومكاتبها بالعاصمة” وفق نص البيان.

وتابعت: “إن حكومة الوفاق عطلت لأكثر من 4 سنوات، استحقاق استعادة الأمن وتفعيل دور المؤسسات الأمنية والشرطية النظامية ، رغم أنه من أول المهام الموكلة لها بموجب اتفاق الصخيرات”

واستطرد البيان: “إن سيطرة الساسة الأتراك على حكومة الوفاق مرده إلى كون تركيا هي محطة غسيل الأموال المهربة والمنهوبة ووعاء التهرب الضريبي لكل المتورطين في نهب أموال الشعب الليبي من مسئولي الوفاق وقادة المجموعات، مشيرة إلى أن تدخل تركيا في ليبيا هو لحماية امتيازاتها وحماية عملائها المنهارين أمام ضربات الجيش الليبي.

واختتمت الحركة البيان بدعوة الشعب الليبي وجميع أبناء العاصمة الليبية طرابلس ومدن الزاوية ومصراته إلي دعم الجيش الليبي، منبهة الرأي العام إلى خطورة تصرفات وتحركات الوفاق على سيادة وسلامة وآمن ليبيا ومواردها ومستقبل أجيالها القادمة”