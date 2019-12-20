المسماري: القوات المسلحة ستسحق أي هدف بالكامل وستدمره فورًا

بنغازي-العنوان

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن القوات المسلحة ستسحق أي هدف بالكامل وستدمره فورًا.

وذكر، أن الضربات على المواقع في مصراتة كانت عبارة عن تحذير لمدينة مصراتة، بعد أن رصدت القيادة العامة أهدافاً تهدد الأمن القومي داخل المدينة، لكنها آثرت أن تؤجل قصفها لأسباب إنسانية.

وقال المسماري، “قد حذرناهم ببيان يوم 12 ديسمبر الجاري، وأخذنا نستطلع موقفهم طوال أسبوع قبل قصف الأهداف”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو استهدف غرفة العمليات في مصراتة ومخازن الذخيرة، بهدف شل قدرات الميليشيات العسكرية، التي يراد لها أن تكون رأس جسر للقوات التركية.

وقال المسماري، إن على حكماء مصراتة الانتباه لهذا التحذير حيث أن القوة الضاربة فوق رؤوسهم، ما لم يسحبوا أبنائهم من طرابلس وسرت في غضون ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد المقبل.

وشدد المسماري، على أن الغارات الجوية لن تتوقف ما لم يخرج حكماء مصراتة ويعلنوا موافقتكم على هذا المقترح.

وقال المسماري، “إن القوات المسلحة تعرف مدى قوتها ومدى خسائركم ولا نريد أن نضيع مزيد من الشباب، ويجب أن تنتشل المدينة من أيدي الإنكشاريين والأتراك الذين يحملون الجنسية الليبية”.

وأضاف، “أن أي هدف داعم أو نقل للمجموعات التركية سندمره فوراً، وسنسحق الميليشيات بالكامل، ونعلم أن الأتراك نقلوا دواعش وعناصر من جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا، وقد فشل ذلك، وحان الأوان لأن تدخل تركيا المعركة بجنودها، وهم يحاولون جعل مصراتة معبر بحري لقواتهم، وكذلك ميناء الخمس وتحويل مطار معيتيقة لاستقبال تلك القوات، وأيضا مطار زوارة”.

وأشار المسماري، إلى أن الرئيس التركي أردوغان، يقول في ماليزيا: “إن حفتر لا يحظى بأي شرعية، وهذا الرجل أصيب بجنون الخنازير وجنون العظمة، ومعركته خاسرة ويدفع ببلاده إلى الهاوية، وستدفع تركيا ثمن هذا الهرج الأردوغاني، ونحن كنا نتوقع أن تكون تركيا دولة إسلامية بدلا من أن ترسل قواتها لمحاربة القوات المسلحة، وأصبح أردوغان يتطاول على أسياده الليبيين”.