غارات عنيفة تسحق مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق حاولت التسلل نحو ترهونة

مسلاتة-العنوان

دمّر سلاح الجو اليوم الجمعة بالكامل مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق بعد ما حاولت التحرك من مسلاتة باتجاه الداوون شرق ترهونة.

وقصف سلاح الجو مواقع وآليات المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق غرب مسلاتة في مناطق الواتة والبركات إثر فرارها بعد محاولة تسلل فاشلة إلى منطقة الخضراء بترهونة.

وأكدت مصادر، أن منطقة الداوون شرق ترهونة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، وقد وتم اعتقال بعض عناصر المجموعات المسلحة.

كما أفادت المصادر، أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة كريش وتتقدم نحو المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في مسلاتة.