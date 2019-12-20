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غارات عنيفة تسحق مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق حاولت التسلل نحو ترهونة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

مسلاتة-العنوان

دمّر سلاح الجو اليوم الجمعة بالكامل مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق بعد ما حاولت التحرك من مسلاتة باتجاه الداوون شرق ترهونة.

وقصف سلاح الجو مواقع وآليات المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق غرب مسلاتة في مناطق الواتة والبركات إثر فرارها بعد محاولة تسلل فاشلة إلى منطقة الخضراء بترهونة.

وأكدت مصادر، أن منطقة الداوون شرق ترهونة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، وقد وتم اعتقال بعض عناصر المجموعات المسلحة.

كما أفادت المصادر، أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة كريش وتتقدم نحو المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في مسلاتة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • مليشيات غبية مرصودة بالاقمار الصناعية حتى تصل الى المصيدة ويتم الانقضاض عليها للحصول على عينة من الفئران والباقى يفر ويتم ابادتهم فى الصحراء ليدفعوا ثمن الغباء مع تهليل قنواتهم الكاذبة التى تعيش فى اوهام من زمان قالوا من قبل دمرنا قاعدة الوطية بالكامل وقاعدة الجفرة وان الروس هم من يقاتلوننا واتضح كذب وسائل اعلامهم فالروس لا يقصفون اهداف محددة بدقة ولكن يدمروا مدينة بالكامل باسلحة فتاكة يتم تجربتها ياريت يجربوها فى مصراطة وتسير مثل حلب او ادلب انقاض

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