وقفة بمصراتة لدعم المجموعات المسلحة في ظل التحذير الموجه من القوات المسلحة

مصراتة-العنوان

أدى العشرات من أهالي مصراتة اليوم الجمعة وقفة أمام قاعة الشهداء في مصراتة للتعبير عن دعمهم للمجموعات المسلحة التابعة لما سمي بـ “بقوة بركان الغضب” الموالية لحكومة الوفاق.

وحذّرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، من أن الضربات التي نفذها سلاح الجو ليل الخميس على مواقع تخزين الأسلحة في مصراتة كانت عبارة عن تحذير، بعد أن رصدت القيادة العامة أهدافاً تهدد الأمن القومي داخل المدينة. ذكر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أن سلاح الجو آثر تأجيل قصفها لأسباب إنسانية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي من بنغازي اليوم الجمعة “قبل أيام حذرناهم ببيان يوم 12 ديسمبر الجاري، وأخذنا نستطلع موقفهم طوال أسبوع قبل قصف الأهداف”.

وأضاف، “أن سلاح الجو استهدف غرفة العمليات في مصراتة ومخازن الذخيرة، بهدف شل قدرات الميليشيات العسكرية، التي يراد لها أن تكون رأس جسر للقوات التركية”.

وقال المسماري، “إن على حكماء مصراتة الانتباه لهذا التحذير حيث أن القوة الضاربة فوق رؤوسهم، ما لم يسحبوا أبنائهم من طرابلس وسرت في غضون ثلاثة أيام بدأت من اليوم وحتى منتصف ليل الأحد المقبل”. وشدد على أن الغارات الجوية لن تتوقف ما لم يخرج حكماء مصراتة ويعلنوا موافقتكم على هذا المقترح.