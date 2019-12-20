مشائخ ترهونة: انتصرنا على مثلث الشر والفساد في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2019

أكد مجلس مشائخ ترهونة نجاح قوات الجيش الليبي في التصدي لمحاولة تقدم من جانب قوات الوفاق قرب الحدود الإدارية، اليوم الجمعة،

مجلس مشائخ ترهونة، خلال بيان له مساء الجمعة، تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، أشار إلى احتفال أبناء ترهونة بالانتصار على ما وصفوه “مثلث الشر والفساد في ليبيا” ، في إشارة إلى المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق وجماعة الإخوان وتركيا.

وتابع مجلس مشائخ ترهونة، خلال البيان: “إننا ونحن ننتصر بالحق فإن، هزائمهم تتكرر بالكذب المأجور الذي لم يعد له أي قيمة إعلامية”، مضيفا: “إن الوطن لا يعرف قيمته إلا من ينتمي إليه انتماء تاريخيا واجتماعيا، تحية وطنية خالصة لجنود الجيش الليبي”