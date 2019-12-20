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مشائخ ترهونة: انتصرنا على مثلث الشر والفساد في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2019

أكد مجلس مشائخ ترهونة نجاح قوات الجيش الليبي في التصدي لمحاولة تقدم من جانب قوات الوفاق قرب الحدود الإدارية، اليوم الجمعة،  

مجلس مشائخ ترهونة، خلال بيان له مساء الجمعة، تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه، أشار إلى احتفال أبناء ترهونة بالانتصار على ما وصفوه “مثلث الشر والفساد في ليبيا” ، في إشارة إلى المجموعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق وجماعة الإخوان وتركيا. 

وتابع مجلس مشائخ ترهونة، خلال البيان: “إننا ونحن ننتصر بالحق فإن، هزائمهم تتكرر بالكذب المأجور الذي لم يعد له أي قيمة إعلامية”، مضيفا: “إن الوطن لا يعرف قيمته إلا من ينتمي إليه انتماء تاريخيا واجتماعيا،  تحية وطنية خالصة لجنود الجيش الليبي”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • تحية الى اهالى ارض الشهامة والكرم والعزة وانشاء الله قريبا ستفتحوا مدينة مصراطة وتخلصوها من الاحتلال العثمانى البغيض

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  • قول للفاندي… خليك في ترهونه متهىبش زي الحاسي….توالله ماخاصاته منها العصاء من صرمه ل فمه التيس….

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