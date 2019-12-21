الوطنية النفط: تعرض مبنى أكاكوس لأضرار مادية جراء قصف جوي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2019

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الجمعة، تعرض مبنى إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية في طرابلس لأضرار مادية إثر قصف جوي، مساء الجمعة 20 حوالي الساعة الخامسة والنصف، بالقرب من المبنى في منطقة طريق المطار.

وفي بيان للمؤسسة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: ” تتعرض منشآت المؤسسة الوطنية للنفط وعامليها للخطر بشكل يومي، وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فوراً”

وتابع صنع الله: “لم تتسبب هذه الضربة بأضرار بشرية، ولكن يجب أن يبتعد الجميع عن هذه المنشآت التي تشكل عصب الاقتصاد الليبي”، مضيفا، أن تعرضها للخطر سيضطرنا إلى إغلاق هذه المنشآت ما سيعود بالضرر الكبير على حياة المواطنين الليبيين.”