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خارجية الوفاق: اتفاقيتنا مع تركيا لا تحتاج لتصديق من البرلمان

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع تركيا، لا يناقض الاتفاق السياسي، ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية.

وأضافت الوزارة، أن الدول الداعمة للجيش الوطني الذي اختزلته بـ “الداعمة لحفتر”، خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشارت خارجية الوفاق، إن ليبيا لها الحق في إبرام الاتفاقيات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي، نقلا عن البعثة الأممية في نيويورك.

وتابعت البعثة، في رسالة لها لمجلس الأمن، أن ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعدّ تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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