خارجية الوفاق: اتفاقيتنا مع تركيا لا تحتاج لتصديق من البرلمان

اعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، إن الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع تركيا، لا يناقض الاتفاق السياسي، ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية.

وأضافت الوزارة، أن الدول الداعمة للجيش الوطني الذي اختزلته بـ “الداعمة لحفتر”، خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأشارت خارجية الوفاق، إن ليبيا لها الحق في إبرام الاتفاقيات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي، نقلا عن البعثة الأممية في نيويورك.

وتابعت البعثة، في رسالة لها لمجلس الأمن، أن ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعدّ تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية