هذا ما جاء فى رسالة بعثة الوفاق بـ نيويورك لمجلس الأمن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2019

قالت البعثة الليبية في نيويورك، التابعة لوزارة خارجية حكومة الوفاق، في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن، إن ما أورده مندوب جمهورية مصر العربية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أضافت البعثة، أن

ما تم الاتفاق عليه بين حكومة الوفاق وتركيا لا يناقض الاتفاق السياسي، ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية.

وتابعت البعثة: “لليبيا الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي”

كما اتهمت بعثة خارجية الوفاق في نيويورك، الدول الداعمة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بالسلاح أو بالتعامل معه ومع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق، بخرق قرارات مجلس الأمن بالخصوص، بحسب البيان.