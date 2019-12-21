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هذا ما جاء فى رسالة بعثة الوفاق بـ نيويورك لمجلس الأمن

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2019

قالت البعثة الليبية  في نيويورك، التابعة لوزارة خارجية حكومة الوفاق،  في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن،  إن ما أورده مندوب جمهورية مصر العربية بشأن الاتفاق الليبي التركي يعد تدخلا في الشؤون الليبية الداخلية.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أضافت البعثة، أن 

ما تم الاتفاق عليه بين حكومة الوفاق وتركيا لا يناقض الاتفاق السياسي، ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية.

 وتابعت البعثة: “لليبيا الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي”

كما اتهمت بعثة خارجية الوفاق في نيويورك، الدول الداعمة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر بالسلاح أو بالتعامل معه ومع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق، بخرق قرارات مجلس الأمن بالخصوص، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • إللى يستحوا ماتوا……!!
    بكل سفاله وصحة وجه يتغاظوا ويتجاهلوا القوانين والأعراف الدوليه وكأنهم هم من شرعها للعالم…حكومة الوفاق المستهترة بالقوانين والأعراف الدبلوماسية
    أصبحت أضحوكة ومسخرة تتداولها الدول….وليعلموا جيدا أنهم فى إتجاه( المزبله ) وهؤلاء يكتسوا العار
    والكراهية وتظل عالقة بهم فى التاريخ وسوف تطبع ويدرس تاريخهم المخزى فى كتب التاريخ…

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