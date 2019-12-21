القوات المسلحة.. عشرات الغارات المُكثفة بمختلف المحاور

مسلاتة-العنوان

شن سلاح الجو اليوم الجمعة عشرات الغارات على مواقع المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في أكثر من موقع.

وواصل سلاح الجو حتى وقت قريب من اليوم الجمعة غاراته على مجموعات مسلحة في محيط مسلاته كانت قد فرت بعد محاولة يائسة للتوغل إلى داخل ترهونة.

ودمّر سلاح الجو بالكامل مجموعة مسلحة موالية لحكومة الوفاق بعد ما حاولت التحرك من مسلاتة باتجاه الداوون شرق ترهونة.

وقصف سلاح الجو مواقع وآليات المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق غرب مسلاتة في مناطق الواتة والبركات إثر فرارها بعد محاولة تسلل فاشلة إلى منطقة الخضراء بترهونة.

وأكدت مصادر، أن منطقة الداوون شرق ترهونة أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية، وقد وتم اعتقال بعض عناصر المجموعات المسلحة، كما أكدت أن القوات المسلحة سيطرت على منطقة كريش وتتقدم نحو المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق في مسلاتة.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن غارة لسلاح الجو بمحيط سرت أسفرت عن مقتل نحو 19 من المجموعات المسلحة والإرهابية. وأشار المسماري، إلى أن من بين القتلى إرهابيين يحملون الجنسية السورية.

وقال المسماري، على فسيبوك، “19 قتيل من المليشيات الإرهابية إثر غارة جوية على مواقعهم في منطقة بوهادي بمحيط مدينة سرت منهم 11 إرهابيًا يحملون الجنسية السورية”.

وقال المسماري، في بيان اليوم الجمعة، إن استهداف الغارات الجوية سيتواصل يوميًا دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل.

وتوعد المسماري، برد قوي ضد أي تحرك للمجموعات المسلحة في أي منطقة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية تقوم باستمرار بجولات استطلاع قتالية ليل نهار لضرب أي تحرك.