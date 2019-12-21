تعاون تونسي وروسي مشترك لحل الأزمة في ليبيا

أكد السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، على أن هناك تعاون بين تونس وروسيا لبحث الأزمة الليبية وإيجاد الحلول لإنهاءها.

وأوضح بن سالم، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن تونس تبادل الزيارات الروسية والتونسية، لما تمثله تونس في قربها من ليبيا، ودورها في إيجاد حل الأزمة فيها.

وحول مؤتمر برلين المرتقب، أشار السفير التونسي في روسيا، أن موسكو تدعم الحضور التونسي في المحافل الدولية، التي تناقش أزمة ليبيا.

وأضاف بن سالم بقوله: “لم يتم توجيه دعوة إلى تونس، وتونس عبرت عن عدم رضاها عن عدم توجيه دعوة لها، ونحن تكلمنا مع الأخوة في روسيا حول هذه المسالة، وكانت روسيا من أول البلدان الداعمة لإشراك تونس في كل المسارات التي تهم ليبيا، ومع أن ليبيا وتونس هما بلدان ولكن شعب واحد في بلدين ولا يمكن أن تحكي عن ليبيا من دون وجود تونس”.

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