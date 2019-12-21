اخبار ليبيا الان

تعاون تونسي وروسي مشترك لحل الأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، على أن هناك تعاون بين تونس وروسيا لبحث الأزمة الليبية وإيجاد الحلول لإنهاءها.

وأوضح بن سالم، في حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أن تونس تبادل الزيارات الروسية والتونسية، لما تمثله تونس في قربها من ليبيا، ودورها في إيجاد حل الأزمة فيها.

وحول مؤتمر برلين المرتقب، أشار السفير التونسي في روسيا، أن موسكو تدعم الحضور التونسي في المحافل الدولية، التي تناقش أزمة ليبيا.

وأضاف بن سالم بقوله: “لم يتم توجيه دعوة إلى تونس، وتونس عبرت عن عدم رضاها عن عدم توجيه دعوة لها، ونحن تكلمنا مع الأخوة في روسيا حول هذه المسالة، وكانت روسيا من أول البلدان الداعمة لإشراك تونس في كل المسارات التي تهم ليبيا، ومع أن ليبيا وتونس هما بلدان ولكن شعب واحد في بلدين ولا يمكن أن تحكي عن ليبيا من دون وجود تونس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك