عقيلة صالح: حان الوقت لرحيل حكومة الوفاق

أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن حكومة الوفاق، لم تحترم القوانين ولا الإعلان الدستوري، ولم تنفذ الاتفاق السياسي، ولهذا عليها الرحيل، لأنها بلاد فائدة ولم يستفد منها الشعب الليبي، منذ أن وصلت لطرابلس.

وناشد صالح في تصريحات لصحيفة “الاتحاد”، المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج، لانتهاكها الاتفاق السياسي، مؤكدا أن ليبيا ذات سيادة وعلى العالم أن يحترم إرادة شعبها.

وأشار رئيس مجلس النواب، أن ما أقدم عليه السراج يخالف الترتيبات الأمنية، التي كانت تهدف لإخراج المجموعات المسلحة من طرابلس، ولكنه قام بالعكس، أستعان بها وهو الأمر الذي أدى إلى سيطرة قادتها على القرار في العاصمة.

وأوضح صالح، أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، هي مجلس النواب، وأن بعض الأعضاء الذين أعلنوا عن اجتماعاتهم في طرابلس، يهددون الوحدة الوطنية في ليبيا.

وحول الفترة القانونية لحكومة الوفاق، أكد المستشار عقيلة صالح، أنها انتهت منذ سنوات، ولم تؤدي اليمين الدستورية، ولم تنل الثقة من البرلمان لمرتين، مضيفا في تصريحه للصحيفة: المفترض أن قرارات المجلس الرئاسي الليبي يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية، لكن “السراج يعمل الآن بمفرده ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.”

وفيما يخص الاتفاقية التي وقعها السراج مع تركيا، وصفها رئيس مجلس النواب، أنها مجرد ورقة ابتزاز قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن الحكومة التركية لا تملك القدرة على إرسال قوات إلى طرابلس، لأنها تعرف تماما، أنها في حال أرسلت قوات لدعم الوفاق، سيحدث احتكاك مع دول المتوسط، وسيكون القرار الليبي موحدا ضد تركيا، إن فكرت في ذلك.

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